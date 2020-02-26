İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 26 Şubat Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 26 Şubat Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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