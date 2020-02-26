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'den son dakika uyarısı! 'de hava nasıl olacak? Çarşamba hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 26 Şubat Çarşamba hava durumu...

26.02.2020, 09:19

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte Çarşamba ...

MARMARA

Genellikle parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren batıdan başlayarak zamanla tüm bölgede güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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