Aceleci Burcu

Oyuncu Burcu Özberk, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Basın danışmanı ile birlikte alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu Markalar Sokağı'nda alışverişin tadını çıkardı. Oyuncu, "Şimdi acelemiz var ama söz bir sonraki geldiğimde özel poz vereceğim" diyerek hızla bindiği aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.