Çocuklara ev yapımı atıştırmalıklar

Okul hayatında işlenmiş ve şekerli besinlere maruz kalan çocukları özellikle okula gitmedikleri günlerde, evde hazırlanacak lezzetli atıştırmalıklarla sağlıklı bir şekilde beslemek mümkün.

Yaşamın her döneminde dikkat etmemiz gereken sağlıklı beslenmenin önemi, çocuklar için anne karnında başlayıp 20'li yaşlara kadar devam ediyor. Küçük yaşlarda çocuklara kazandırılan yeme alışkanlıklarının, hayatlarının devamında da yeme biçimlerini şekillendirebileceğini belirten Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Semahat Burcu Sel, sağlıklı beslenmenin çocukların gelişimindeki önemi hakkında bilgi verdi.

HER GRUPTAN BESİN

Çocukların hangi yaş grubunda olursa olsun devamlı büyüme sürecinde olduğuna dikkat çeken Semahat Burcu Sel, "Bu durum bazal metabolizma hızlarının yüksek olduğunu ve buna uygun enerji almaları gerektiğini gösterir. Çocukların büyüme ve gelişmesini sağlamak ve almaları gereken enerjiyi tamamlamak için onlara her gruptan yeterli miktarda besin vermek gerekmektedir." uyarısında bulunuyor. İşte çocuklar için evde hazırlanabilecek sağlıklı atıştırmalıklar.



Evde hazırlanmış meyveli kefir veya meyveli süt



YÜKSEK TANSİYONA KARŞI YEŞİL BEZELYE

Ülkemizde oldukça sık tüketilen sebzelerden biri olan bezelye aynı zamanda garnitür olarak birçok yemekte kullanılıyor. Düşük kalorisiyle dikkat çeken bezelye topları besin içeriği açısından A vitamini, C vitamini, demir, potasyum, diyet lifi, magnezyum, folik asit ve küçük sağlıklı yağlar ile doludur. Vücudunuzdaki glikoz ve insülin seviyelerini düzenleyen yeşil bezelye, içindeki besin maddeleriyle yüksek tansiyonu önleyebilir. Ayrıca, yeşil bezelye, yüksek tansiyona yol açabilecek hücre hasarını engelleyen antioksidanlara sahiptir.



AYVA BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Kış aylarının favori meyvelerinden ayva, içinde barındırdığı A, B, C vitamini ve potasyum sayesinde kanserden bağırsak rahatsızlıklarına, eklem ağrılarından öksürüklere kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Ayvanın en önemli özelliklerinden biri de, böbrek taşı oluşumunu engellemesi. Yapılan araştırmalar yeterince potasyum tüketmenin böbrek taşı oluşma riskini önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor. Böbrek sağlığında ön plana çıkan potasyumu ayva tüketerek elde edebilirsiniz. Ayrıca dilimlenmiş ayvayı ağrıyan eklemlere de sürebilirsiniz.



Meyve, yulaf, ceviz karışımı ile hazırlanmış minik barlar



CENNET HURMASI MİDEYE İYİ GELİYOR

Domatese benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken cennet hurması, bilinen diğer adıyla Trabzon hurması, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminlerini barındıran bu meyve, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum deposudur. Uzmanlar tarafından, özellikle mide sorunlarına iyi geldiği belirtilen cennet hurmasının gastrit sorunu olan kişilerce tüketilmesi tavsiye ediliyor.