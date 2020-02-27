  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Çukurova’da barış havası

’da barış havası

Çukurova’da barış havası
Giriş Tarihi: 27.2.2020

Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak. Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor. Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çukurova’da barış havası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN