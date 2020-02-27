Çukurova’da barış havası

Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak. Ercüment'in davasını gönülsüz de olsa işbirliği içinde tamamlayan Demir ve Yılmaz, girdikleri barış yolunda yeniden işbirliği yapıyor. Fekeli'nin adeta önüne düşen bir bilgi ile Çukurova'da yaşanan gelişmeler, iki aileyi yeniden birlikte harekete geçiriyor. Hatta Demir ve Yılmaz kendilerini ortak olarak buluyor.