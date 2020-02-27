Hayırlı arkadaş Arzum

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, uzun bir aranın ardından Nişantaşı'nda görüntülendi. Arzum Onan ile mağazaları gezen Kalkan'ın üzüntüsünün sürdüğü gözlendi. Kalkan'ı üzüntüsünü biraz azaltmak için evden dışarı çıkarttığı va kafasını dağıtmak istediği gözlenen Arzum Onan'ın hayırlı arkadaş olduğu ortaya çıktı. Onan ve Alkan kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verdikten sonra sohbet ederek yürümeye devam etti.