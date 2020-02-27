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açıkları sallandı! 'de fırtınası...

Muğla açıkları sallandı! Akdeniz'de deprem fırtınası...

27.02.2020, 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020,12:39

Gelen bir son dakika haberine göre 'de 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. 'ya 88 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği ise 8 kilomtre.

Muğla'ya 88 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; saat 10.54'te meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre.

DÜN AYNI YERDE 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Dün Akdeniz açıklarında saat 17.20'de 4.7 ve hemen ardından 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

DEVASA FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

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