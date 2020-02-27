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ve 'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

27.02.2020, 16:27

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımına nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru için gereken şartlar merak ediliyor. İşte Tarım ve personel alım şartları....

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken,

Tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

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