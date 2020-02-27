Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi...

Un helvası sıklıkla kandillerde tercih edilse de kandil dışında da sevilerek tüketilen damaklarda enfes bir tat bırakan tatların başında geliyor. Regaip Kandili sebebiyle bugün un helvasının yapılışı merakla araştırılıyor. Peki un helvası nasıl yapılır? Un helvası için gereken malzemeler nelerdir? İşte un helvası tarifi...

Türk mutfağının sevilen tatlılarının başında gelen kandillerin vazgeçilmezi olan un helvasının tarifi merakla araştırılıyor. Evde kolay bir şekilde yapılabilen un helvası tadı ve kokusu ile de kendine hayran bırakıyor. Peki un helvası nasıl yapılır? Un helvası için gereken malzemeler nelerdir? İşte un helvası tarifi...

UN HELVASI MALZEMELERİ

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

100 gram margarin

ŞERBETİ İÇİN

3.5 su bardağı şeker

4 bardak su

UN HELVASI YAPILIŞI

İlk önce şerbet yapılır. Tencereye şeker ve su ilave edilir. Şeker eriyene kadar karıştırılır. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altı kısılır. Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağ konulur. Eriyene kadar bekletilir, eridikten sonra yavaş yavaş un elenir ve karıştırılır. Unu kavurmaya devam ederken rengi döndüğünde şerbet içine eklenir. Şerbet çekene kadar karıştırılmaya devam edilir. Kıvama hazır hale gelince ocaktan alınır.