Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 28 Şubat Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 28 Şubat Cuma hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu