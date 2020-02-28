Turşu tüketmeniz için 5 önemli neden

Turşu uygun koşullarla yapıldığında ve dengeli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor. Ayrıca kanserden korunmada önemli bir görev üstleniyor.

Kornişon, pancar, lahana, fasulye ve sarımsak gibi pek çok çeşidi ve kendine has lezzetiyle sağlık kaynağı olan turşu, soğuk havaların en gözde yiyeceklerinden biri. Yemeklerin yanında da tüketilen turşu, evde uygun koşullarla yapıldığında ve cam kavanozda saklandığında oldukça sağlıklı bir besin.

FAZLA TÜKETİLMEMELİ

Turşu için en önemli kural, yüksek oranda tuz içermesi nedeniyle her gün ve aşırı miktarda yenilmemesi gerektiği. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz "Sağlıklı kişilerde turşunun haftanın 2 günü, maksimum bir avuç içi kadar tüketimi yeterli gelecektir. Çünkü böbreklerin idare edebileceğinden fazla tuz ya da tuzlu gıdalar tüketmek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Ayrıca fazla tuz alımına bağlı olarak böbrek hasarı gelişebiliyor" uyarısında bulundu.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor. Polifenollerden ve betalaninden zengin olan pancar turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen lahana turşusu bağışıklığı güçlendiren bir takviye görevi görüyor.



KAN ŞEKERİNİZİ DENGELER

Turşu gibi fermente yiyecekler öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağlıyorlar. Ancak diyabet ve buna eşlik eden tansiyon ile böbrek rahatsızlığınız varsa turşu tüketmek sizin için bir risk oluşturabiliyor, dolayısıyla tüketim miktarında kontrollü olmanız gerekiyor.



KAS KRAMPLARINA İYİ GELİR

Turşunun sağladığı bir başka önemli fayda da, kaybedilen sıvı ve minerallerin hızla yerine konmasına destek olması. Ayrıca içeriğindeki sirke ile kas ağrıları üzerinde de rahatlatıcı etki oluşturuyor. Susuz kalan erkek sporcularda 1/3 bardak turşu suyunun kas kramplarına iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.



KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLER

Turşu yüksek miktarda lif içerdiği için özellikle yemekle beraber tüketildiğinde besinlerin mideyi terk etme süresi yavaşlıyor, dolayısıyla tokluk hissi uzun süre devam ediyor. Turşuda bulunan asetik asit vücutta yağ depolamasını önlüyor. Ayrıca düşük kalorili olmasından dolayı turşu, kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor.



KALP VE DAMARLARIN DOSTU

Turşu içeriğindeki antioksidanlar, vitamin ve mineraller ile sağlıklı kişilerde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahip. Ancak bu koruyuculuk sağlıklı bireyler için geçerli. Tansiyon problemi olan kişilerin yüksek tuz nedeniyle turşu tüketiminden kaçınmaları gerekiyor.