Mucizevi 5 bitki çayı

Sağlıklı bir vücut ve günlük hayat kalitenizi artırmak için bitkilerin şifalı özelliklerinden faydalanmak mümkün. Doğru bitki çayı seçimiyle birçok rahatsızlığı engelleyebilir ya da azaltabilirsiniz.

Çince 'chai' kelimesinden gelen çay, demlendiği bitkinin sahip olduğu yüzlerce farklı antioksidan, fitokimyasal bileşikler, mineral ve vitaminler sayesinde sağlığa olumlu katkı sağlar. Her bitkinin içerdiği aktif maddeler farklı olduğu için deva olduğu dertler de farklıdır. En iyi sonuç için bitkiler güvenilir yerlerden alınmalı, tüketilen çay miktarı günde 2-3 fincanı aşmamalıdır.

TEK BAŞINA TÜKETİLMELİ

Günlük hayatın getirdiği stres ve yorgunluktan kurtulmak için bitki çaylarından faydalanabileceğimizi söyleyen İzmirli Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Çay, yaklaşık beş bin yıldır keyifle yudumlanan en eski ve en basit şifa kaynaklarından biri. Dikkat edilmesi gereken husus, bitki çayı hazırlamadan önce demlenen bitkiyi tanımak. Her bitkinin içerdiği aktif madde farklı, bu nedenle önerimiz bilinmeyen karışımların yapılmaması, çayların tek başına tüketilmesidir." uyarısında bulunuyor.



Ekinezya, üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmak ve tedavisine yardımcı olmak amacıyla kullanılan önemli bir bitkidir. İçerisinde bulunan kafeik asit, klorojeik asit, çeşitli uçucu yağ asitleri, glikoprotienler, alkamitler ile virüslerin öldürülmesinde etkilidir. Adaçayı ve ekinezya ile hazırlanan gargara boğazda iyi bir dezenfektan görevi görür.



ANASON VE ISIRGAN ÇAYI ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Anason soğuk algınlığı şikayetlerini giderir, bulantı hissinin bastırılmasını sağlar, emziren annede süt arttırır. Sabah akşam bal ile hazırlanan anason çayı öksürükte balgamı sökmek için birebirdir. Isırgan çayı da süt artırılmasında yardımcı bir çaydır. Doz aşımı olmaması için günde 2-3 fincandan fazla içilmemelidir.



GİNSENG ÇAYI İÇEN YORGUNLUKTAN KURTULUR

Ginseng, kan basıncını, kan şekerini, sinir sistemini dengeler. Alzheimer hastalarında algılamayı arttırır. Sürekli yorgun ve hasta olan bireylerin kullanması gereken bitki çaylarının başında gelir. Etkili olabilmesi yaklaşık üç hafta düzenli kullanılmalıdır. Kan sulandırıcı ve şeker düşürücü etkisi vardır. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullanan bireyler ve şeker hastaları bir uzmana danışmadan asla kullanmamalıdır.



KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN KARAHİNDİBA ÇAYI

Karahindiba, karaciğer fonksiyonlarını destekler, safra salgılanmasını arttırır. Böylece yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırır. Karaciğer kaynaklı sivilce gibi problemlerin giderilmesinde, ödem atımının sağlanmasında yardımcıdır. Karahindiba her ne kadar karaciğer fonksiyonlarını desteklese de karaciğer kanseri gibi bir sağlık sorunu olanlar doktorlarına danışmadan bu çayı asla kullanmamalıdır.