Akalın’dan Subaşı’na ‘Azıcık insaf, azıcık’

İdlib'deki 33 şehidin ardından önceki gün ünlüler de acılarını sosyal medyadan dile getirdi. Ancak Şeyma Subaşı’nın tatil paylaşımları takipçilerini öfkelendirirken, kendisine en sert tepkiyi şarkıcı Demet Akalın gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ile tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştığını gören Akalın, Subaşı'na şu sözlerle tepki kustu: "Biz evde yemek yemeye utanırken, öpüşürken gezerken story atanlar var... Ne acayip bir dünya hakikaten ya, birilerinde ya kalp yok ya da Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar.. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı. Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azıcık el insaf ya! Azıcık..."