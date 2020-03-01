Ünlü isimlerden şehitlerimiz için paylaşım!

İdlib'de şehit olan askerlerimizin cenaze töreninde yüreklerimiz dağlandı. Sanat dünyasından birçok isim de sosyal medyadan paylaşımda bulunarak yasta olduklarını dile getirdi.

İdlib'de şehit düşen askerlerimizin dünkü cenaze töreni bir kez daha tüm Türkiye'nin yüreğini eritti. Önceki gün ocaklara düşen şehit ateşinin ardından tek yürek olan ünlüler, sosyal medya hesabından acılarını dile getirmiş ve hainlere öfke kusmuştu. Dün de birçok ünlü isim, şehitlerimizin cenaze töreninden görüntüler paylaşarak bir kez daha acılarını ve taziye mesajlarını dile getirdiler, tek yürek olduğumuzu dosta düşmana gösterdiler.

ÜNLÜLER ACIYI PAYLAŞTI

Alişan, Ece Erken, Perran Kutman, Gamze Özçelik, Sıla, Doğa Rutkay ve Işın Karaca başta olmak üzere sanat dünyasından birçok isim, şehitlerimizi uğurlarken sosyal medya hesaplarından, "Uyuyamıyorum ve uyumayacağım", "Yastayız, nefes bile alamıyorum, alamıyoruz", "Memet, küçücüksün Memet... Bilemiyorsun ne için bu sonsuz nöbet..." paylaşımlarıyla yasta olduklarını ve kendilerini sonsuza dek unutmayacaklarını dile getirdiler.

GAMZE ÖZÇELİK