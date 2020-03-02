Ardıç yağı tüketimi ürik asit, ağır metaller, serbest radikaller ve vücudun ürettiği bazı hormonların toksik etkilerini en aza indirir. Ürik asidi temizlemesinden ötürü gut ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.
Ardıç yağı tüketimi ürik asit, ağır metaller, serbest radikaller ve vücudun ürettiği bazı hormonların toksik etkilerini en aza indirir. Ürik asidi temizlemesinden ötürü gut ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.
Ağır metallerden ‘ardıç’la kurtulun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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