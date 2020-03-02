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Ağır metallerden ‘’la kurtulun

Ağır metallerden ‘ardıç’la kurtulun
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Ardıç yağı tüketimi ürik asit, ağır metaller, serbest radikaller ve vücudun ürettiği bazı hormonların toksik etkilerini en aza indirir. Ürik asidi temizlemesinden ötürü gut ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.

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