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Eklem iltihaplarına yağı

Eklem iltihaplarına balık yağı
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri özellikle kadınlarda eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor. Ayrıca yumurta, keten tohumu ve zencefil de romatizmal ve kas sistemi ağrılarına iyi geliyor.

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