Somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri özellikle kadınlarda eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor. Ayrıca yumurta, keten tohumu ve zencefil de romatizmal ve kas sistemi ağrılarına iyi geliyor.
Eklem iltihaplarına balık yağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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