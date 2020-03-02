Eklem iltihaplarına balık yağı

Somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri özellikle kadınlarda eklemleri iltihaptan koruyor, vücut direncini artırıyor. Ayrıca yumurta, keten tohumu ve zencefil de romatizmal ve kas sistemi ağrılarına iyi geliyor.