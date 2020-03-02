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Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli

Kanserle mücadelede psikolojik destek önemli
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Bilimsel çalışmalar, kanser tanısı alan hastaların yaklaşık üçte birinde ruh sağlığı bozukluklarının olabileceğini gösteriyor.

AĞRI EŞİĞİ AZALIR
Psikolojik desteğin önemine işaret eden uzmanlar, bu kişilerde sıklıkla depresyon, kaygı bozuklukları, uyum bozuklukları, uyku bozukluklarının görüldüğünü belirtiyor. Psikiyatrik bozukluk varlığında zaman kaybetmeden destek alınması kanserle savaşta gözardı edilmemesi gereken bir konu. Kanserli hastaların değerlendirildiği 330 adet çalışmanın sonuçlarına göre stres düzeyinin yüksekliği, hastaların hayatta kalım oranlarını kötüleştirdiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, "Depresyon, kanser tedavisini takiben hastalığın tekrar etme riskini artırabilir ve kemoterapi tedavisine olan uyumu azaltabilir. Ayrıca depresyon, ağrı eşiğinin azalmasına neden olabilir" uyarısında bulunuyor.

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