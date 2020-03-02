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'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? 2 Mart Pazartesi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 2 Mart Pazartesi hava durumu

02.03.2020, 09:33

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, 'nun güneydoğusu ile çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Mart Pazartesi ...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

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