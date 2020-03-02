Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 2 Mart Pazartesi hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 21°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Az bulutlu