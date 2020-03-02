Mısır püskülü çayı böbrekleri koruyor

Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü böbrek iltihabına iyi gelmenin yanında taş düşürmeye yardım eder. Mısır püskül çayı içmek tansiyonun dengelemesinde de çok faydalıdır.
Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü böbrek iltihabına iyi gelmenin yanında taş düşürmeye yardım eder. Mısır püskül çayı içmek tansiyonun dengelemesinde de çok faydalıdır.
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