'Prostat büyümesinde ilaçla tedavi’

Prostatın sağlıklı erişkinde ağırlığı yaklaşık 20 gram olan bir bez dokusu olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Çağ Çal, "Vücutta idrar torbasının (mesane) çıkış noktası olan kanalı (üretra) kalın bir bilezik gibi çepeçevre sararak yerleşir. Prostat bezinin ortasından geçen kanalın çevresindeki hücrelerin ilerleyen yaşla birlikte çoğalması neticesinde kanal daralır ve idrar yapmada zorluklar ortaya çıkar. Elli yaşına ulaşan tüm erkeklerde hücresel düzeyde hücre çoğalması saptansa da her erkeğin mutlaka idrar atım zorluğu yaşaması söz konusu değildir.

HAYAT KALİTESİNİ BOZAR

Prostatı olan kişilerde eş zamanlı üreme sorunlarının bulunması veya zorluklarına idrar yapma problemlerinin eşlik etmesinin sık görülen bir klinik tablo olduğunu belirten Çal, "Yetmişli yaşlara ulaşan erkeklerde yaklaşık yüzde 80 oranında idrar yollarıyla ilgili şikayete yol açmakta ve hayat kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, iyi huylu prostat büyümesi yaş alan erkeğin kaçınılamaz kaderi kesinlikle değildir ve çoğu hasta için cerrahi gerekmeksizin ilaç tedavileri ile şikayetlerin ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. İdrar tutma ve atım sorunu yaşayan erkeklerin şikayetlerinin ürolog tarafından değerlendirilmesi kısa sürede sağlığa giden yolu açabilir.



'KÖTÜ HUYLUYSA BİYOPSİ GEREKLİDİR'

Prostat kanseri ise diğer birçok organın kötü huylu hastalıklarına göre günümüz şartlarında etkin ve kalıcı tedavi edilebilme şansı olan bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve hastalık bulgularının kişiye özel değerlendirilmesi son derece önemlidir. Hangi yaşta teşhis edildiğinden bağımsız olarak birçok prostat kanseri hastası uygun şartlara sahipse cerrahi ya da ilaç tedavisi almadan yaşamına devam edebilir. Teşhis için ürolog muayenesi ve kanda PSA ölçümü yapılmasının ardından bulgulara göre prostat kanseri olma riski saptanan erkeklere uygun şekilde biyopsi yapılması gereklidir. Prostat kanseri teşhisi çok az sayıda erkekte yaşamı tehdit edebilen bir hastalık olduğu için kişiye özel değerlendirme, ileriye yönelik tedavi planlaması yapılması zorunludur. Üroloji uzmanları sorunlarını çözebilecek yeterliliktedir" dedi.