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İltihap düşmanı çörek otu yağı

İltihap düşmanı çörek otu yağı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Sağlık açısından en değerli baharatlardan biri olan çörek otu, vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu yönüyle iltihap giderici etkisi de olan çörek otundan, hamur işlerinde kullanmak yerine havanda döverek yağının çıkarılarak faydalanılması daha faydalı. Çörek otunun yağını salata ve yoğurdun içine karıştırarak tüketebilirsiniz.

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