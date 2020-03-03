Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mart Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 3 Mart Salı hava durumu...

MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu