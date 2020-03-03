  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mart Salı hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mart Salı ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mart Salı hava durumu...

03.03.2020, 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,09:23

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; , , ve çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 3 Mart Salı ...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mart Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN