Mutluluğun formülü doğru beslenmede

Mutsuzluğunuzun ya da yorgunluğunuzun sebebi tercih ettiğiniz besinler olabilir. Gün içinde tükettiğiniz her şey kimyanızı değiştirerek ruhsal durumunuzu etkileyebiliyor.

Bugünlerde yataktan kalkmakta zorlanıyor, üzerinizde bir ağırlık var gibi hissediyor ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsanız sebebi tükettiğiniz yanlış besinler olabilir. Yapılan çalışmalara göre tabağınız için seçtiğiniz besinler, bedeninizin kimyasını oldukça etkiliyor.

BESİN TERCİHİ ÖNEMLİ

Bu kimya değişimi de doğal olarak ruhsal durumunuza yansıyor. Etkileşim zincirinin ilk halkasına bakıldığında, tükettiğiniz besinlerin sizi daha mutlu ya da mutsuz hissettirebildiğini görüyoruz. Böyle bir döngünün içine girdiğinizi fark ettiyseniz, çıkış yolunu beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek bulabilirsiniz. Bilimsel olarak insanları mutlu ettiği kanıtlanan besinleri anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan "Ruhsal ya da bedenen yaşadığınız sorunları doğru besinleri beslenmenize dahil ederek azaltabilir ya da ortadan kaldırabilirsiniz. Vücudumuzun sinir sistemini güçlendiren ve stresten koruyan besinlerden faydalanmak doğru tercih olacaktır" uyarısında bulunuyor.

İSTE MUTLU OLMANIZI SAĞLAYAN 7 BESİN



Balık tüketmek sinirleri rahatlatır

Balık beynin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan yağ asitlerini içerir. Sinir sisteminizin rahatlamasını sağlar. Haftada iki yada üç öğün balık yiyerek daha mutlu hissedebilirsiniz. Bu yağ asitlerinden en iyi şekilde faydalanmak için dikkat etmeniz gereken konular; kültür balığı yerine deniz balığı tercih etmek ve kızartmadan uzak durarak ızgara, buğulama veya fırında pişirmek.



5 bin yıllık antioksidan

Yeşilçay, Çin'de 5.000 yıl önce kullanılan, çok güçlü bir antioksidandır. Tarih boyunca sağlıklı kişilere stresten korunmak için yeşil çay içmeleri tavsiye edilmiştir. Günde 2 fincan yeşil çay tüketimi bedeni temizler, toksinleri atar, beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı çalışmasına yardım eder.



Yorulan ruhu kaju onarıyor

Kolaylıkla her yerde bulabileceğiniz kaju, sinirleri yatıştırma konusunda tam bir uzman. İçerdiği yüksek B vitamini ile ruh yorgunluğunu alan kajuyu, günde 8-10 adet tüketerek depresyon belirtilerinizi azaltabilirsiniz.



Muz iyi hissettirir

Muz, B vitamini başta olmak üzere sinir sistemi için faydalı vitamin ve mineraller içerir. Ruhsal olarak yorgun hissediyorsanız muzdan faydalanabilirsiniz. Muz hem tatlı isteğinizi dengeler hem de duygusal direncinizi artırır.



Ispanak ruhun koruyucusı

İyi hissettiren besinler listesinin belki de en şaşırtıcı olanı ıspanak. İçerdiği yüksek vitamin ve mineraller ile ruhunuzu bir kalkan gibi koruyor. Koenzim q10 ile daha zinde hissettiriyor.



Depresyonun ilacı kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği severek tükettiğimiz bir besin olmasının yanı sıra stresi engelleyen bir özelliğe de sahip. İçinde triptofan adını verdiğimiz ve iyi hissetmek, iyi uyumak, daha genç kalmak için gerekli olan önemli bir madde içeren bu çerez, düzenli olarak tüketildiğinde depresyona karşı en etkili yöntemlerden biri oluyor.



Beyin hücreleriniz kakuleyle güvende

Kakule vücudumuzdaki hemen hemen her noktaya iyi gelen bir besin. Bağışıklık sisteminden sindirim sistemine kadar olumlu etkiler yaratan kakule, beyin hücrelerinin düzgün şekilde işlemesini destekliyor ve böylece bizi depresyondan koruyarak mutlu ediyor. Lezzetiyle bilinen kakuleyi her yemeğe ekleyebilirsiniz.