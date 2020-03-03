YKS başvurusunda son gün! YKS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavına katılacak olan adayların başvuruları sürüyor. 6 Şubat'ta başlayan YKS başvurularında bugün son gün. Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversite ve bölüm için YKS sınavına katılacak. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

YKS sınavı için 6 Şubat'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Başvuruda bulunacak olan milyonlarca öğrenci başvuru detaylarını merak ediyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

Sınava başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden nasıl yapabilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2020-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır.



Sınav/başvuru ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

Sınav/başvuru ücreti ödeme için son gün 4 Mart 2020 tarihidir.

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihlerinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

Geç Başvuru Günü : 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)