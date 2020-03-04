Ağız ve diş dostu besinler

Ağız ve diş sağlığınızı korumak için bazen temel temizlik yöntemleri yeterli olmayabiliyor. Tükettiğimiz doğru besinler ile hem dişlerinizin ışıltısını hem de ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Tertemiz ve ışıltılı gülüşlere sahip olmanın altında şüphesiz düzenli bir diş temizliği yatar. Diş fırçası, macunu ve ipi kullanmak diş temizliği konusunda olmazsa olmaz malzemeler arasında yer alıyor. Ancak sağlıklı dişlere sahip olabilmek için yalnızca temizliğin yeterli olmadığını belirten Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, "Temizliğin yanı sıra tükettiğimiz yiyeceklerin de ağız ve diş dostu olması gerekiyor. Diş çürüklerini önleyen ve ağız sağlığını destekleyen birçok besin bulunuyor" dedi.

ZENGİN GIDALAR

Ağız ve diş sağlığı için belli başlı temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Üşümez, "Her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez dişler fırçalanır. Hatta diş fırçalamanın yetersiz kaldığı durumlarda devreye diş ipi ve gargara kullanımı dahi girer. Temizlik uygulamalarının yanında aynı zamanda diş minesini koruyan, kalsiyum ve fosfor açısından zengin gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bunların başında ise süt ve süt ürünleri, bazı meyveler ve balık geliyor." ifadelerini kullandı.



Doğal diş fırçaları elma ve armut

Halk arasında yeşil elmanın diş sağlığına büyük katkısı olduğu bilinir. Çünkü elma, diş sağlığı için önemli bir destekçidir. Elmanın yanı sıra armut da, sahip olduğu lifli yapısıyla dişleri temizlerken diş etlerine de masaj etkisi yapar.



Portakal iltihabı engelliyor

Bağ dokusunu güçlendiren portakal sayesinde diş etinde oluşabilecek iltihapların önüne geçilebilir. İçeriğinde florun bulunduran portakal, ağız içinde ortaya çıkan asitlere karşı dişlerde koruyucu kalkan oluşturur.



Kuru yemişler diş minesine güç katar

Başta çekirdekler, fındık ve yer fıstığı olmak üzere kuru yemiş çeşitlerinin tüketimi, içeriğindeki mineraller ve koruyucu özellikteki doğal yağlar ile çürük oluşumunu önlerken, tükürük yapısının da güçlenmesine yardımcı olur. Bu mineral ve yağlar, diş minesini kuvvetlendirirken, dişlerin çürümelere karşı daha dirayetli olmasını sağlar.



Süt ürünleri çürükleri önler

Süt ve süt ürünleri, bebeklerin doğdukları ilk andan itibaren diş yapılarının kuvvetlenmesine destek olur. Bilhassa peynir tüketimi, diş çürüklerinin önlenmesine ve ağzın PH dengesinin korunmasına yardımcı olur. Tam bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt ise, diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalıkların (periodontal diş hastalıkları) seyrini yavaşlatır.



Ağız kokusuna karsı maydanoz ve tarçın

Ağızda koku oluşumunun en önemli sebebi dişlerde oluşan çürükler ve diş eti hastalıklarıdır. Temizliğin yanı sıra ağız kokusunu önleyen besinler tüketilmelidir. Örneğin; yemeklere ve salatalara lezzet katan maydanoz, diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir görev üstlenirken, ağız kokusunun giderilmesine de destek olur. Ağız içinde oluşan bakterilerle mücadele etmesiyle bilinen tarçın da ağız kokusuna karşı kullanılabilecek diğer bir alternatiftir.



Balıktaki fosfor dişleri sertleştirir

Balık çeşitleri, içeriğinde dişlerin sertleşmesinde destekçi olan fosfor bulundurur. Çocukların diş gelişimi için kalsiyum bakımından zengin somon ve uskumru balığı sofradan eksik edilmemelidir.



Yeşil çay ile ağız kanserinden korunabilirsiniz

Ağız içerisinde oluşan bakterilerin yok edilmesine gıdaların yanı sıra bazı içeceklerin de katkısı bulunur. Bunların başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içeriğinde bulunan katesin maddesi bakteri savaşçısı olmasının yanında kansere karşı koruyucu özellik de taşır. Bu nedenle yeşil çay, bilhassa ağız kanserlerini önlemede etkili bir içecektir.