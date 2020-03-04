Bir ay boyunca limonlu su içmenin etkisi inanılmaz!

Mutfakların olmazsa olmazı limon tam bir şifa kaynağı. Salatalara kattığı lezzet ile damaklarda hoş bir tat bırakan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Sabahları aç karna ılık limonlu su içmenin vücuda etkisi ise inanılmaz. İşte limonlu suyun faydaları...

Antiseptik ve tıbbı etkileri olan ılık limonlu suyun sağlık açısından çeşitli faydaları bulunuyor. 1 ay boyunca aç karnına ılık içilen limonlu suyun sağlığınıza olan etkilerini merak ediyorsanız işte cevapları…