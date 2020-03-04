Çig fındık kemikleri güçlendiriyor

Kavrulmamış ve işlem görmemiş çiğ fındığın vücuda birçok faydası bulunuyor. Çiğ fındık, içerdiği sayısız minerallerle kanseri dahi önleyebilecek bir sağlık deposudur. Piyasada en çok rastladığımız kavrulmuşundan ziyade kavrulmamış olarak tüketilmesi gereken çiğ fındığın, magnezyum sayesinde kemiklere iyi geldiği biliniyor. Günde bir avuç fındık tüketerek hem günlük magnezyum ihtiyacınızı karşılayabilir hem de kemik erimesine karşı önlem alabilirsiniz.