Hindistan cevizi ile diyabeti kontrol et

Tropik iklimlerde yetişen hindistan cevizi, yüksek miktarda doymuş yağ içerse de, bu yağlar vücudumuz için zararsızdır. Orta uzunluktaki yağ asitleri sayesinde epilepsi ve alzheimer gibi beyin bozuklukları üzerinde terapötik etkiler gösteren hindistan cevizi, insülin sekresyonunu ve kan şekeri kullanımını geliştirir. Kan şekeri kontrolü için hormonları olumlu yönde etkileyerek diyabeti kontrol eder. Ayrıca kusmayı ve mide bulantısını azaltır.
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