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'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

04.03.2020, 13:16

'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi.
Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.

Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

AA

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