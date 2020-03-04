İtalya’da hükümetten virüs nedeniyle eğitime ara kararı

İtalya hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.