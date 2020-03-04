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’ın ölümünde 60 bin lira tazminat

Kıvanç’ın ölümünde 60 bin lira tazminat
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Eskişehir'de Neriman (33)-Ersin (37) Çınkıt çiftinin 3 yıl önce yüzde 98 engelli olarak dünyaya gelen çocukları Kıvanç, şubat ayında hayatını kaybetti. Acılı aile, hatalı doğum yaptırdığını öne sürdükleri doktor hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten suç duyurusunda bulundu. Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'nce kusurlu bulunduğu gerekçesiyle doğumun olduğu devlet hastanesinden aileye 60 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Aile, Kıvanç'ın ölümünün ardından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na da doktor hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulundu.

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