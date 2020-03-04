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'den son dakika yağış uyarısı! 'de hava nasıl olacak? 4 Mart Çarşamba ...

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Mart Çarşamba hava durumu...

04.03.2020, 09:15

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde 'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 4 Mart Çarşamba ...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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