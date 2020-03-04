Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 4 Mart Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 4 Mart Çarşamba hava durumu...

MARMARA Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu