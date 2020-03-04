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Potasyum deposu kalbi korur

Potasyum deposu kekik kalbi korur
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Kekik içindeki antioksidanların, minerallerin ve vitaminlerin zengin karışımı ile kalp üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Kalp sağlığı açısından oldukça önemli olan potasyum ve manganezi de içinde barındıran kekik, damar genişleticidir. Kan damarlarını gevşeterek ve kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltabilir. Ayrıca kekik yağı, en güçlü, doğal antimikrobiyallerden biridir ve boğaz ağrısına karşı doğal bir ilaç olarak kullanılabilir.

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