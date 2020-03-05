Hasta gruplarına iç mimari desteği

İç mimarinin hasta grupları üzerindeki katkısı, Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sempozyumda ele alındı. Sempozyumda, farklı konu başlıklarıyla iç mimarların ve araştırmacıların güncel çalışmalarına yer verildi. Genç araştırmacıların tezlerinin paylaşıldığı bir ortam oluşturmak ve araştırma potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla "İÇLİS-III I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu- III" isimli program düzenlendi.