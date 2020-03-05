Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? 5 Mart Perşembe hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 5 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı