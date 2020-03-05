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ile bal öksürüğü kesiyor

Mor soğan ile bal öksürüğü kesiyor
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Mor soğanın taşıdığı esterler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur. Boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkili olan mor soğanın bir diğer faydası da üst solunumu desteklemesidir. Öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarına karşı en iyi ilaçlardan biri olan mor soğan, balla karıştırıldığında doğal bir iyileştirici görevi görür. Günde üç çorba kaşığı balla karıştırılmış mor soğan tüketmek öksürükten kurtulmanızı kolaylaştırır.

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