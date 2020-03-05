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ve çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

05.03.2020, 09:14

Yurdun iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun batısı ile Bolu, , ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Az bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

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