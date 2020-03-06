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8 yıl sonra ortaya çıkan vahşet

8 yıl sonra ortaya çıkan vahşet
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Amasya'da, 8 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Sucu'nun (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın çapraz sorgusunda suçunu itiraf eden baba Asım Sucu (61) kendisi ve eşini döven oğlunu baltayla başına vurarak öldürüp önce evinin avlusuna, 3 yıl sonra da gördüğü rüya üzerine köy mezarlığına gömdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Asım Sucu tutuklandı, eşi Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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