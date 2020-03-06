Beşiktaş - Ankaragücü | Canlı yayın

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve başkent ekibi Ankaragücü'nün sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill
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