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- Ankaragücü | Canlı yayın

Beşiktaş - Ankaragücü | Canlı yayın

06.03.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020,19:54

'in 25. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve başkent ekibi Ankaragücü'nün sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill


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