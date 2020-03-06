Elma sirkesi tüketmek kan sekerini dengeler

TİP 2 diyabet hastalarının tedavisinde kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmak temel amaçlardan biridir. Bu aralığı sağlamak için hastaların işlenmiş şekerlerden uzak durmaları gerekir. Kan şekerini düşürmede başarılı bir görev üstlenen elma sirkesi, tam da bu noktada diyabet hastalarının yardımına koşuyor. Elma Sirkesi; şeker hastaları, gizli şekeri olanlar ve kan şekeri seviyelerini düşük tutmak isteyen kişiler için uzmanlar tarafından öneriliyor.