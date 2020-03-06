Menemenspor - Altay I Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de 26. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor yarın İzmir derbisinde Altay'ı konuk ediyor. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Emre Malok yönetiyor.

Karşılaşmada Altay taraftarları maraton tribününde, Menemenspor taraftarları ise batı tribününde yerlerini aldı. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan forma giyemeyecek. Konuk takımda cezası sona eren Putsila, şans verilmesi halinde görev yapabilecek.



Ligde son 9 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 32 puanlı Menemenspor, Play-Off hattının 6 puan gerisinde 11. sırada yer alıyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen 38 puanlı Altay ise 5. basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altay'ın ev sahipliğinde Menemen'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Altay kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı, Menemenspor ise çıkışa geçmeyi hedefliyor.