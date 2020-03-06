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’nin sınav ve tanıtımına büyük ilgi

ODTÜ Koleji’nin sınav ve tanıtımına büyük ilgi
Giriş Tarihi: 6.3.2020

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İzmir Güzelbahçe Kampüsü'nün 1 Mart Pazar günü yapılan tanıtım günü ve öğrenci alım sınavları yoğun ilgiyle karşılandı. ODTÜ Koleji'nin 30 yıllık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Güzelbahçe'de 2020-2021 eğitim yılında öğrencilerle buluşacak.

30 YILLIK BAŞARI
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tanıtım videosuyla başlayan tanıtım günü, öğrenci alım sınavında gerçekleşen Kurucu Temsilci Deniz Keskin'in sunumuyla sürdü. Deniz Keskin, ODTÜ Koleji'nin misyonunu, vizyonunu, 30 yıllık başarı hikayesini, İzmir'de nasıl bir eğitim stratejisiyle ilerleneceğini ve eğitsel farklılıklarını anlattı. İngilizce Koordinatörü Aslıhan Eremrem ise İngilizce dil eğitiminin ana sınıfından itibaren başlamasının önemini vurguladı.

TANIŞMA ETKİNLİĞİ
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için yapılan öğrenci alım sınavları da ilgiyle karşılandı. Eş zamanlı olarak ana sınıfı ve 1. sınıflar ile yapılan Haydi Tanışalım Etkinleriyle minik öğrenciler ile tanışma etkinliği düzenlendi. Sınav sırasında öğrencilerin velilerine okul hakkında bilgiler aktarıldı.

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