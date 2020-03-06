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Sedef hastalığından hardal ile kurtulun

Sedef hastalığından hardal ile kurtulun
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Yüzyıllardır Asya ve Avrupa'da yetişmekte olan hardal sofraların vazgeçilmez çeşnilerinnden biri. Hardal bitkisinin yaprakları önemli miktarda kalsiyum, bakır ve C, A ve K vitaminleri içerirken, tohumları özellikle lif, selenyum, magnezyum ve manganez açısından zengindir. Yapılan araştırmaların sonucunda, hardal tohumu açısından zengin bir diyetin iltihaplanmayı azaltmaya ve sedef hastalığına bağlı lezyonların iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabileceği görülmüştür.

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