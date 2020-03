Kadınlara iyi gelen 7 süper besin

Kadınların ergenlikten menopoza, hamilelikten emzirmeye kadar farklı dönemlerde beslenme ihtiyaçları da farklılaşır. Her dönemde uygun ve dengeli beslenen kadınlar, genç ve fit kalıyor.

Kadınlar ergenlikten menapoza kadar her süreçte ayrı bir metabolizma ile yaşıyor. Ergenlik, hamilelik, emzirme, menopoz derken her dönemde farklılaşan metabolizma için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. İyi beslenen, beslenme programına doğru besinleri ekleyen bir kadın hem fit hem sağlıklı yaş alıyor. Ancak yaşlanmıyor. İşte her kadının ihtiyaç duyduğu besinler...

Kuru fasülye

Lif açısından çok zengindir. Sindirim sistemini düzenler. Kadınlık hormonlarını dengeler. Kolon kanseri, yüksek tansiyon ile savaşır. Haftada 1-2 defa kuru fasülye tüketmek kadınlarda kas kayıplarını önler, kalp krizi riskini azaltır.



Çilek

Kırmızı rengini veren maddeler sayesinde yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak yaşlanmaya ve hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Kalp sağlığını destekler, kanserden korur ve her daim dinç kalmaya yardımcı olur.



Brokoli

Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Sülforafan adı verilen güçlü kanser savaşçısı madde sayesinde akciğer ve meme kanserine karşı koruyucudur. Cildi esnek tutarak yaşlanmayı geciktirir. Ergenlik döneminde sivilce ile savaşta etkilidir.



Limon

Kadınların tüketmesi gereken besinler listesinin başında limon gelir. Limon, yaşla birlikte azalan mide asit miktarının dengelenmesini sağlar. Sindirim sistemini düzenler, içerdiği yüksek C vitamini ile kanserle mücadelede ve iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olur



Zeytinyağ

Yüksek oranda e vitamini ve sağlık için çok faydalı fenolik bileşenler içerir. Cildi besler, hücre onarıcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Safra kesesini temizler. Kireçlenmeyi önler. Kadınlarda meme kanseri riskini azalttığını ortaya koyan yeni araştırmalar vardır.



Kırmızı pancar

C vitamini, potasyum açısından zengindir. Tansiyonu dengeler. Enfeksiyonlar ve stres anında düşen c vitamininin desteklenmesini sağlar. Yaşla azalan bilişsel fonksiyonların düzgün yürütülmesine yardımcı olarak alzheimerdan korur.



Yumurta

Kas yapımını destekler. Yağ yakımına destek olur. Menopozla birlikte değişen metabolizma hızını düzenlemede, obezite ile savaşta etkilidir. Günde 1 tane yumurta tüketilmelidir.

Diyetisyen Derya Zünbülcan