Bebeklerde gaz sancısı önlenebilir

Bebekler üzerinde yapılan araştırmalarda, sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin, anne sütü-mama karışık olarak beslenen bebeklere göre daha az gaz sancısı çektiği gözlemlenmiştir. Bebekler annelerini emerken veya biberondan emerken fazlaca hava yutar. Bunun önüne geçmek bebekte gaz oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bebeğin sancılanmasını beklemek yerine her beslenme sonunda gazını çıkartmak sancı oluşumunun önüne geçer.

BESLENME BİÇİMİNE DİKKAT

Anneler kuru baklagil, lahana ve karnabahar, süt ürünleri gibi gıdaları bebek emzirirken fazlaca tüketmemelidir. Gaz yapıcı gıdaların anne diyetinden çıkartılması bebekte gereğinden fazla gaz oluşmasını engeller. Gaz sancısı çeken bebeğin karnına veya sırtına ılık bez koymak, oda sıcaklığındaki zeytin yağı ile bebeğin karnına veya sırtına masaj yapmak gaz çıkarımını kolaylaştırır. Bebek gaz sancısı çekerken, onu hafif hafif sallamak, bebek arabasında veya kucakta gezdirmek, sevdiği ve sakinlediği ninnileri söylemek bebeğin rahatlayarak gaz çıkarmasını sağlar.