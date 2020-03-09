Gençlerimiz proje yazmayı öğrenmeli

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, “Uluslararası destek ve fırsatlardan yararlanmak isteyen gençler, iş insanları ve STK’lar proje yazma ve yürütme dilini öğrenmeli, fonları araştırmalı” dedi.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi'nde kamu kesimi, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve illerin sosyoekonomik kalkınmasına destek vermek için çalışan Zafer Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Veli Oğuz, ajansın 2020 programını Yeni Asır'a anlattı. Gençlerin, iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası desteklerden yararlanabilmesi için proje yazma ve yürütme dilini öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Kalkınma ajansları proje yazma ve yürütme konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Mutlaka gelip, fikir alsınlar. Özellikler gençlere sesleniyorum: İstihdam ve destek noktasında kalkınma ajanslarını, KOSGEB, TÜBİTAK, AB fonlarını araştırsınlar " dedi. Oğuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğundaki 26 Kalkınma Ajansının yerel potansiyeli ortaya çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

YARATICI ŞEHİR UNVANI

"Mesleki ve teknik eğitim" teması ve "Geleceğim Mesleğim" mottosu kapsamında bir dizi faaliyeti hayata geçirdiklerini ifade eden Oğuz, 4 ilde Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Toplantıları (METEF) gerçekleştirildiğini belirtti. Oğuz şunları söyledi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması (YER-MEK) kapsamında köy ve beldelerde anket ve analizler gerçekleştirdik. 2017 yılında ise 'Zanaat ve Halk Sanatları' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına üye olan Kütahya'nın ardından 2019 yılında Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının yeni üyeleri arasında yer alarak "Gastronomi" alanında yaratıcı şehir unvanını almaya hak kazanmıştır."

Belma Şahaner / Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

165 MİLYONLUK KAYNAK

Ajansın bölgesel kalkınmayı desteklemeye devam edeceğini ifade eden Oğuz, "Teknik destekler kapsamında 4,7 milyon TL harcanarak 748 faaliyete destek verilmiş ve 33.804 kişinin eğitim alması sağlanmıştır. Bugüne kadar ilan edilen 14 proje teklif çağrısı programı kapsamında 433,6 doğrudan faaliyet desteği programında 92,2 fizibilite desteği programında 15 ve 3 güdümlü proje ile toplam 543 hibe projesine destek verilmiş, yaklaşık 165 milyon TL kaynak aktarılmış ve paydaşlarımızın ortaya koyduğu eş finansman ile birlikte toplam 357 milyon TL tutarındaki yatırım bölgemize kazandırılmıştır" dedi.

AB PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Ajans olarak yürütülen AB projelerine de değinen Oğuz, bunlar arasında Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti (LIVERUR) Projesi, Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi Projesi, TR33 Bölgesi'ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (Zafer-IN Operasyonu), TR33 Düzey II Bölgesi'nde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi (KADİM), Ön Yargıdan İstihdama Sosyal Değişim Projesi, Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında Projesi ve 'Haydi Gençler İnovasyondan İstihdama' adlı projelerin yer aldığını sözlerine ekledi.

2020 BÜTÇESİ 33 MİLYON LİRA

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2020 destek bütçesini açıklayan Oğuz, "15 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP), 15 milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP), 1,5 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği Programı (FD), 1,5 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programı (TD) olmak üzere toplam bütçesi 33 milyon TL olan 4 destek programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teşrifleriyle Kütahya'da ilan edilmiştir. MEGDEP kapsamında proje başına 90 bin lira ile 500 bin lira arasında ve yüzde 90'a varan oranda hibe desteği verilecektir" görüşünü dile getirdi.



Belma ŞAHANER