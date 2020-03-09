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'den son dakiki uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi ...

Meteoroloji'den son dakiki uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi hava durumu...

09.03.2020, 09:12

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, 'nun batısı ile ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve kıyıları ile Adana ve çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 9 Mart Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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