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Tariş, 8 bin ton ürünü 83 milyon liraya aldı

Tariş, 8 bin ton ürünü 83 milyon liraya aldı
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 sezonunda üreticiden 8 bin ton ürün aldıklarını ve bunun karşılığında 83 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ifade etti. Sürek, Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, bu sezon dünya genelinde 3 milyon 249 bin ton zeytinyağı üretiminin beklendiği söyledi. Türkiye'de ise bu rakamın 224 bin ton olduğuna dikkati çeken Hilmi Sürek, bunun geçen yıla göre yüzde 19 daha yüksek olduğunu vurguladı. Sürek, ürünün büyük kısmının ihraç edildiğini bildirdi.

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