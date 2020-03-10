  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Fındık için çelenk gönderdiler

için çelenk gönderdiler

Fındık için çelenk gönderdiler
Giriş Tarihi: 10.3.2020

Sosyal medyada fenomen olan, Tokat Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı. İlçede bulunan Mimar Sinan İlkokulu, Fındık'ın okuluna üzerinde 'Fındık Seni Unutmayacağız" yazılı siyah çelenk gönderdi. Gönderilen çelenk, Fındık'ın okul bahçesinde bulunan kulübesinin önüne bırakıldı. Öte yandan Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fındık için çelenk gönderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN