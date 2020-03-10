Sosyal medyada fenomen olan, Tokat Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı. İlçede bulunan Mimar Sinan İlkokulu, Fındık'ın okuluna üzerinde 'Fındık Seni Unutmayacağız" yazılı siyah çelenk gönderdi. Gönderilen çelenk, Fındık'ın okul bahçesinde bulunan kulübesinin önüne bırakıldı. Öte yandan Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.
Fındık için çelenk gönderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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