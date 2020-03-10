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Günlük tuz limiti 5 gramı geçmemeli

Günlük tuz limiti 5 gramı geçmemeli
Giriş Tarihi: 10.3.2020

15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsa-mında bir açıklama yapan Dr. Öner Ner-giz, "Tuz, besinlerin doğal bileşiminde bulunduğu gibi, deniz tuzu (deniz suyu-nun buharlaştırılması ile elde edilir) ve kaya tuzu (halite, göl yataklarından veya toprak altından elde edilir, kurutulur) olarak da elde edilir. Genel olarak tuz sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum klorür içeriği tüm tuzlarda (kaya, deniz, sofra tuzu) yaklaşık olarak aynıdır.

TANSİYONA YOL AÇIYOR

Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığı-na (silme bir tatlı kaşığına) denk gelmekte-dir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar; gün içinde tüm besinlerimizle aldı-ğımız tuzu (sodyumu) da kapsamaktadır.Diyetimizdeki çok fazla tuzun, kan basıncını artırarak (hipertansiyona neden olarak) inme ve kalp hastalığı riskini yük-selttiğini biliyoruz. İnme ve kalp hastalık-ları da dünya çapında en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden ikisi olarak gös-terilmektedir. Sağlık Bakanlığı Türki-ye Beslenme Rehberi'ne göre; aşırı tuz (sodyum) tüketimi; kardiyovasküler hasta-lıklar, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, inme, osteoporoz ve bazı kanser türleri-nin oluşmasına neden olabilmektedir. Tuz tüketimi 5 gramı (1 tepeleme çay kaşığı veya 1 silme tatlı kaşığı) aşmamalıdır.

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