İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 10 Mart Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Çorum çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Mart Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı